رازفان لوشيسكو يطلب من إدارة الهلال التعاقد مع ماوريسيو جونيور

كشفت تقارير صحفية يونانية، بدخول لاعب خط وسط فريق باوك اليوناني “ماوريسيو جونيور” في مفاوضات جادة مع إدارة نادي “الهلال” السعودي، حيث يطلب لوشيسكو التعاقد مع ماوريسيو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى ان عقد “ماوريسيو” سينتهي مع باوك في يونيو القادم، مما يحق للاعب التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي وفقًا لقانون بوسمان.

يذكر ان ماوريسيو لعب من قبل تحت قيادة “لوشيسكو”، عندما كان الأخير على رأس القيادة الفنية لفريق باوك قبل ان يتولى مهمة تدريب الزعيم.

وبحسب ما أوردته صحيفة “SPORT24” اليونانية، فإن إدارة فريق باوك لا تنوي تجديد عقد اللاعب، الذي عانى من الإصابة خلال الفترة الماضية.

أعلى راتب

أضافت الصحيفة ذاتها “عودة ماوريسيو من إصابة خطيرة، بجانب عدم قدرته على استعادة مستواه المعهود، سيجعل مالك النادي إيفان سافيديس التخلص من اللاعب في الفترة القادمة، خاصة وانه يتحصل على أعلى راتب من بين لاعبي الفريق”.

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واختتمت الصحيفة “مع الأخذ في الاعتبار ان عامل السن سيلعب دورًا في بيع اللاعب، بسبب وجود حالات مماثلة في السنوات السابقة تم تجديد عقودها، وندمت الإدارة بعد ذلك على هذا القرار”.

من هو ماوريسيو جونيور؟

ماوريسيو جونيور هو لاعب برازيلي، يبلغ من العمر 31 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع “ديفندر”، انتقل إلى “باوك” من صفوف “زينت” الروسي في الميركاتو الصيفي 2017، في صفقة انتقال مجانية.

وسبق لجونيور اللعب في المراحل السنية في “كورينثيانز وفلومينينسي” البرازيليين، قبل ان ينتقل إلى “تيريك جروزني” الروسي في عام 2010، مقابل 218 ألف يورو.

وخاض “ماوريسيو” 81 مباراة في جميع المسابقات مع باوك فريقه الحالي، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث سجل 9، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وسبق له اللعب دوليًا مع المنتخب البرازيلي تحت 17 عاما في 5 مباريات.