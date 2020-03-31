بات حارس تركيا “روستو” في حالة حرجة بعد الإصابة بفيروس كورونا، كما صرحت زوجته -سبب العدوى- عبر وسائل الإعلام.

وقالت زوجة “روستو ريكبر” حارس مرمى برشلونة السابق، إنه في “فترة حرجة” في المستشفى بعد اختبار إيجابي لفيروس “كوفيد 19” والذي أصيب به بعدوى من زوجته، التي لم تشعر بالأعراض ولكنها كانت تحمل الفيروس.

ويبلغ حامي عرين الحمر في مونديال 2002 من العمر 46 عامًا ، وهو لاعب كرة قدم متقاعد، ويرقد حاليًا في المستشفى بعد بعدما أصيب بالعدوى وظهرت عليه أعراض الكورونا الاولية.

وكتبت “إيسيل ريكبر” على حسابها على انستجرام “لقد نقلنا زوجي رستو إلى المستشفى بتشخيص كوفيد-19. بينما كان كل شيء طبيعيًا، ما زلنا في حالة صدمة من الأعراض المفاجئة والمتنامية بسرعة”.

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ثم تابعت “هذه فترة حرجة وصعبة للغاية، ندعو الله أن يتعافى جميع المرضى بمن فيهم زوجي، سنحاول طمأنة الجميع على حالته فور استقرارها”.

وقد تم إدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم عزله خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو الآن تحت رعاية مستمرة بعد اختباره الإيجابي للوباء العالمي.

ويعتبر روستو عميد الكرة التركية بـ 120 مباراة دولية وكان أحد أبرز لاعبي المونديال عندما وصلت تركيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2002، ولكنه تقاعد في عام 2012 بعد خمس سنوات مع بشيكتاش، سبقتها فترة ليست بالقصيرة مع عملاق كتلونيا برشلونة.