تقارير | مانشستر يونايتد يقدم عرضًا لضم كوتينيو من برشلونة

قدم نادي مانشستر يونايتد عرضًا لضم كوتينيو من برشلونة، في ظل سعي المدرب “أولي جونار سولسكاير” لتدعيم صفوفه في المرحلة المقبلة.

ولا يزال “فيليب كوتينيو” يتمتع بسمعة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار الانتظار حتى يتم توضيح مستقبله في بايرن ميونيخ، حيث يقضي فترة إعارة من برشلونة، وسط عدد من المُهتمين في إنجلترا.

وبصرف النظر عن ليفربول، الذي باع لبرشلونة النجم البرازيلي في صفقة قياسية للنادي بقيمة 160 مليون يورو، بات فريقا مانشستر يونايتد وليستر سيتي أهم الأندية الحريصة على صانع الألغاب الذي لم يجد نفسه في الكامب نو.

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على الرغم من ماضيه في آنفيلد، فإن يونايتد لن يعارض التوقيع مع كوتينيو، على الرغم من أن وصول برونو فرنانديز في يناير، ربما يعقد الأمور بعض الشيء، ولكن صحيفة “سبورت” أصرت على وضع اسم الشياطين الحمر في الصفقة.

ومن جانب الفرق المهتمة كذلك نادي توتنهام، والذي ينتظره الكثير من الإحلال والتجديد في صيف 2020، حيث سيضع المدرب “جوزيه مورينيو” خطته لتكوين كتيبته الجديدة مع السبيرس، وسيكون من ضمن المستهدفين “فيليب كوتينيو”، لتعويض الدنماركي الراحل “كريستين إيركسن”.

ومع ذلك،فإن مدير ليستر سيتي “بريندان رودجرز” يعرف أن كوتينيو سبق وعمل جيدًا معه في ليفربول، لكنه يعلم أن إدارة فريقه لن تكون قادرة على التنافس مع الفرق الكبرى لحسم الصفقة، ولا سيما اليونايتد وتوتنهام.