السعودية تقترب من شراء نيوكاسل، ومايك أشلي يمنح العاملين إجازة

قرر الملياردير “مايك أشلي” رئيس نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، منح إجازة مؤقتة لمجموعة من العاملين في غير نشاط كرة القدم، نتيجة للظروف المادية التي يمر بها الفريق بسبب فيروس كورونا.

وأصبح “نيوكاسل” بهذا القرار، اول نادي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يُقبل على اتخاذ مثل هذه الاجراءات.

وأخبر “لي تشارنلي” المدير الإداري بالفريق، الموظفين بقرار مايك أشلي عن طريق رسالة إلكترونية، أوضح خلالها ان النادي اتخذ هذه القرارات من أجل الحفاظ على مستقبلهم.

وطلب “تشارنلي” من الموظفين التوجه إلى السلطات الحكومية، من أجل التقدم بطلب للحصول على 80% من رواتبهم.

وكان “ريشي سوناك” وزير المالية البريطاني، قد قال في وقت سابق ان العامل الذي يُمنح إجازة إجبارية يستطيع الحصول على 80 في المئة من راتبه، وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهريًا، وهو اجراء اتخذته الحكومة للحفاظ على حقوق الموظفين المتضررون من توابع فيروس كورونا.

وشمل هذا القرار العاملين بالمؤسسة الخيرية الخاصة بنادي نيوكاسل، الذين كانوا يساعدون في توصيل طرود الطعام إلى الفقراء داخل المدينة، وهو ما أثار غضب جماهير المكبايس.

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ولا يحظى “مايك أشلي”، بدعم المشجعين حتى من قبل حدوث هذه الأزمة، حيث غاب الآلاف عن حضور المباريات هذا الموسم اعتراضًا على وجوده.

السعودية تقترب من شراء نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية من داخل إنجلترا، ان المملكة العربية السعودية، تقترب بشدة من الإستحواذ على نادي “نيوكاسل”.

ونشرت صحيفة “تلجراف”، ان صندوق الاستثمار العام السعودي على استعداد لدفع ما يقرب 340 مليون جنيه إسترليني، من أجل الاستحواذ على 80% من النادي، وهي النسبة المملوكة “لمايك أشلي”، على ان تذهب نسبة الـ 20% المتبقية إلى إحدى الشركات التابعة لسيدة الأعمال “أماندا ستافيلي” المعروفة بعلاقاتها الجيدة بمستثمرين في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة، ان “جيمي روبين” الخبير المالي، البالغ من العمر 33 عامًا، سيكون رئيس النادي بجانب “ياسر بن عثمان الرميان” المدير العام لصندوق الاستثمار العام السعودي، بمجرد حسم الصفقة رسميًا.

ويتولى “جيمي روبين” منصب مدير نادي “كوينز بارك رينجرز” في الوقت الحالي، وفي حال قبول عرض نيوكاسل سيتحتم عليه ترك منصبه بنادي لوفتس رود، حسبما تنص لوائح رابطة أندية الدوري الإنجليزي.