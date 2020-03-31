شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الحضري لم يقصد التقليل من قيمة الزمالك.. وهو رمز للنجاح يحتذى به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس ومنتخب مصر سابقًا، أن زميله السابق عصام الحضري لم يقصد التقليل من قيمة القلعة البيضاء بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي أشار فيها إلى رغبته في محو تجربة لعبه مع الفارس الأبيض من تاريخه.

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وكان «الحضري» قد أثار الجدل بعد تصريحه خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي سيف زاهر عن رغبته في محو فترة لعبه في الزمالك من تاريخه، ليتعرض لهجوم من العديد من لاعبي القلعة البيضاء السابقين.

وقال ميدو، في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «تأكدت من الحضري بأنه لم يكن يقصد أبدا التقليل من قيمة نادي الزمالك وأكد لي أنه يقدر نادي الزمالك وجماهيره وهو ما أكدته لكم اليوم قبل حتى أن اتحدث معه...عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر أداء وتاريخًا».

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: «متأكد إن شاء الله من نجاح الحضري في أي مجال سيعمل به بعد الاعتزال.. الحضري رمز للنجاح يجب أن يحتذى به من الجميع..أحد المقاتلين الذين تشرفت باللعب معهم وتدريبهم».