شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : أتمنى استمرار أحمد فتحي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مسألة التجديد للظهير الأيمن أحمد فتحي ورغبته في استمراره من عدمه

وكان «فتحي»، قد طلب مهلة 48 ساعة من أجل التفكير في قرار تجديده للأهلي، بعد تلقيه عرضًا ماليًا أكبر من نادي بيراميدز.

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وقال «فايلر»، في تصريحات تلفزيونية بفضائية «أون تايم سبورتس»: «أحمد فتحي بقيمته الكبيرة ومركزه يصنع منافسة مع محمد هاني».

وأضاف: «أحتاج أن يكون فتحي مع الفريق لاستمرار المنافسه مع هاني، هو لاعب له قيمة كبير وشخصيته قوية في الملعب».

وأتم: «لاعب مثل هذا قادر أن يلعب في أكثر من مركز، بالتأكيد اتمنى أن يستمر، وسأكون سعيد لو تواجد معنا».