فيديو جميع أهداف رمضان صبحي مع الأهلي

يلعب النجم المصري “رمضان صبحي” بين صفوف النادي الأهلي فى الفترة من 2014 الى 2016، وفى عام 2018 انضم الى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بعقد مدته 3 سنوات مقابل 5.7 مليون جنيه استرليني، ثم عاد مرة اخرى الي النادي الاهلي علي سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر.

وصلت عدد مشاركات رمضان صبحي فى الدوري المصري مع النادي الأهلي الى 55 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفاً، وسجل أول هدف له مع الفريق في الفوز 3-0 على مصر للمقاصة عام 2014، وبدأ أساسيا في مباراة حاسمة ضد غريمه الزمالك وساعد فريقه على الفوز 1-0، في يوليو سجل هدفين ضد بتروجيت لتأمين فوز بنتيجة 4-0 لصالح الأهلي، وفاز الفريق بلقب الدوري، وفى مارس 2015، قام صبحي بتوقيع عقد طويل الأجل مع الأهلي.

وسجل صبحي 3 أهداف فقط مع الأهلي فى 12 مباراة بالمنافسات الآخري خلال 3 مواسم، واستطاع ان يُتوج مع الفريق بلقبين دوري عامي (2013-14، 2015-16)، وكأس السوب المصري مرتين، وكأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014، وكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة عام 2019 والتي أقيمت فى مصر.

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وكان صبحي قد تسبب في جدل في مباراة كأس السوبر المصري 2015 ضد الزمالك عندما كرر وقفه على الكرة مما أغضب لاعبي الزمالك، حقق الأهلي الفوز في المباراة 3-2 واعتذر في وقت لاحق عن الحركة الاستعراضية، وتم طرد صبحي للمرة الأولى في مسيرته في 15 أبريل 2016 في مباراة ضد إنبي، بسبب جدال مع لاعب لإنبي في فترة ما بين الشوطين.

أهداف رمضان صبحي مع الأهلي..