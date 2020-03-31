شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف الدفعة الأخيرة من مستحقات لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه قام بصرف الجزء المتبقى من مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول أمس، وذلك بناء على الكشف الذى أعده أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ليفى رئيس النادى بوعده للاعبين بحصولهم على كافة مستحقاتهم لدى النادى.

وفى شأن مختلف، أكد مرتضى منصور، أن عصام الحضرى رحل عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب تعديه على عماد المندوه، مدرب حراس المرمى فى وقت وجوده بالنادى، كما تعدى بالقول على حسام وإبراهيم حسن، فى ذلك الوقت وهو ما أدى لرحيله على الفريق، وذلك ردا على تصريحات لحارس المنتخب السابق، الذى قال إنه يتمنى أن يمحى فترة تواجده فى الزمالك من تاريخه لأنه لم يكن موفقا خلالها.

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وقال مرتضى: «الحضرى كان يبكى من أجل الانضمام للزمالك، والتوأم حسام وإبراهيم هما من أحضراه إلى الفريق، ودائمًا ما كان يتسبب فى مشاكل كثيرة داخل الفريق، الحضرى عندما كان لاعبًا فى الزمالك قام بسب اللاعبين وتعدى لفظيًا على عماد المندوه مدرب الحراس وقتها، بسبب أن الأخير يفضل تواجد عبدالواحد السيد فى التشكيل الأساسى، كما قام بسب لاعبى الزمالك».

وأضاف، «بعدما رحل الحضرى عن الزمالك عاد ليبكى مرة أخرى من أجل العودة ولكننى رفضت بشكل قاطع بسبب طباعه وتصرفاته، هذا اللاعب هرب من الأهلى وقام الزمالك بعدها بطرده بسبب تصرفاته».

وحذر مرتضى منصور الحضرى من التعرض لنادى الزمالك أو الإساءة له فى أى تصريح، وقال، «الزمالك ناد كبير ومحترم ولن أسمح لأى شخص مهما كان بالتطاول عليه أو التجاوز فى حقه بأى شكل من الأشكال».