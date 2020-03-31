شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يتمسك بالانتقال للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبلغ طاهر محمد طاهر رغبته لإدارة نادى المقاولون العرب فى الانتقال إلى صفوف الأهلى بداية الموسم الجديد وطالب الإدارة بعدم التشدد والمغالاة فى المقابل المادى، ودخلت إدارة القلعة الحمراء فى مفاوضات لضم اللاعب بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفنى وتوصيات لجنة التخطيط ليكون بديلا لرمضان صبحى حال فشل مفاوضات تمديد إعارته أو ضمه بصفة نهائية من نادى هدرسفليد الإنجليزى

وفى ذات السياق يترقب المجلس الأحمر قرارات «فيفا» بشأن اللاعبين المعارين فى ظل توقف المسابقات رسميا بسبب جائحة كورونا ومدى إمكانية إلزام الأندية برد قيمة أو تمديد فترة الإعارة خلال فترة التوقف بسبب «كورونا».

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء قوية عن توقيع شريف إكرامى حارس المرمى على عقود مبدئية لانضمامه إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الجديد بعدما رفض الاستمرار فى القلعة الحمراء فى ظل صعوبة الحصول على فرصة اللعب أساسيا.

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ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن وزارة الرياضة تدعم بقوة الكفالة الصحية والاجتماعية وأنه يوافق على أى طلب لدعم رياضى رفع اسم مصر سواء فى محافل قارية أو عالمية

وكشف أنه تلقى اتصالا هاتفيا منذ فترة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى بشأن طلب الموافقة على الإجراءات الخاصة بتحمل الأهلى نفقات علاج مؤمن زكريا وأنه أبلغه موافقته بعد إرسال المكاتبات الرسمية

وأشار إلى أنه لا يمانع أيضا من تحمل النادى نفقات إضافية لاستكمال علاج زكريا وشدد على التواصل مع الأهلى وكافة الأندية للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة اللاعبين فى مختلف الألعاب وكذلك الأعضاء

وأوضح أنه وافق للأهلى ايضا على مد فترة استقبال الراغبين فى الحصول على العضوية العامة وعضوية فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس بنفس الأسعار الحالية لفترة محددة، نظرًا للظروف القهرية التى يمر بها العالم بسبب فيروس «كورونا» المستجد.