شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يتحفظ على أداء لاعبى الإسماعيلى.. ويطلب دعم الدراويش بـ3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، تدعيم الدراويش بـ3 لاعبين خلال الموسم المقبل فى مراكز الوسط المدافع والوسط المهاجم بالإضافة الى مهاجم إفريقى، وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب الفرنسى أبدى تحفظه على أداء عدد من العناصر الأساسية التى اعتمد عليها خلال مباريات الدورى الممتاز قبل إيقاف النشاط الكروى مؤقتا بسبب تفشى فيروس «كورونا»،

وينتظر أن يجتمع المدير الفنى مع مسؤولى الدراويش فى حضور صبرى المنياوى، مدير الكرة، من أجل الاتفاق بشكل نهائى على أولوية المراكز التى تحتاج إلى دعم بصرف النظر عن استئناف البطولة خلال الموسم الجارى من عدمه.

فيما رفض مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان التفريط فى باهر المحمدى، لاعب الفريق الكروى الأول، مع نهاية الموسم الجارى، نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، ووفقا لصبرى المنياوى مدير الكرة بالدراويش، فإن إدارة النادى لن تفرط فى اللاعب سواء تلقى عروضا محلية أو عربية، لافتا إلى أن المحمدى يرتبط بعقد مع مجلس الإدارة يمتد إلى 3 مواسم أخرى، وقال «المنياوى» إن الفريق يحتاج إلى كافة اللاعبين فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من التعاقدات الجديدة خلال الموسم المقبل خلال فترة التوقف، خصوصا أن المدرب الفرنسى يأمل فى تحسين نتائج الفريق المحلية حتى تتماشى مع النتائج التى حققها الفريق فى البطولة العربية بتأهله إلى مباراة نصف النهائى أمام الرجاء المغربى.