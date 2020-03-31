" فايلر" لـ "صالح جمعة" : أنصحك بالرحيل ومعنديش مشكله انك تروح الزمالك

قال "رينيه فايلر" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن اللاعب "صالح جمعة" لن يكون له أي دور مع الاهلي في المستقبل ,وأنه لا يمانع رحيله للزمالك .

وتابع "رينيه" خلال لقائه ببرنامج "ملعب اون سبورت" والمذاع عبر فضائية " ONTime Sports" أنه تحدث معه مرتين منذ توليه للأهلي ونصحه بالالتزام ،معقبا : لن أتحدث معه 10 مرات لأن الفريق به لاعبين غيره

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وأضاف أن "صالح" لكي يستحق أن يلعب يجب أن يعود لمستواه في الموسم الماضي، هو لديه مشكلة ذهنية ويجب أن يركز على مستواه قليلا لكي يستحق المشاركة

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