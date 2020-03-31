شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يُطالب الأهلي بالحصول على 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مؤمن زكريا لاعب الأهلي من إدارة النادي الحصول على قيمة عقده كاملاً وعدم الاكتفاء بمبلغ الـ600 ألف جنيه الذي حده مسئولو القلعة الحمراء له للمساهمة في علاجه من المرض العصبي الذى يُعانى منه.

وعلم ”الخليج 365” أن الأيام شهدت تجدد أزمة فلوس علاج مؤمن زكريا التي سبق وتفجرت قبل عدة أشهر وقال مصدر في القلعة الحمراء إن زكريا ما زال يرفض الحصول على شيك بـ600 ألف جنيه سبق وصرفه له مسئولو النادي مؤخراً لرغبته في الحصول على قيمة العقد كاملاً أي 10 ملايين جنيه في الموسمين رغم عدم ارتباطه بعقد مع الأهلي.

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وأوضح المصدر أن الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، اعتمد قبل عدة أشهر صرف 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية، في الوقت الذي أكدت إدارة النادي أنهات بصدد صرف مبلغ إضافي مماثل لكن هذا التصرف لم يلق قبولاً من اللاعب الذى يرغب في الحصول على قيمة عقده وهو ما يراه الأهلي غير منطقي في ظل عدم وجدود عقد بين الطرفين حيث سبق وتكفّل الأهلي بتكاليف علاج اللاعب.