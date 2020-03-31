شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن رفضه للمزايدة فى صفقات الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مجلس الزمالك، المزايدة فى الصفقات الصيفية حيث ترى إدارة قلعة ميت عقبة أن الوقت الحالى يشهد تخفيض الجميع للقيم المالية فى مختلف الأندية لذا لا يوجد ما يدعو للدخول فى منافسة حول أى صفقة خاصة إن الفريق يمتلك عدد كبير من العناصر المميزة فى قوامه الأساسى فى مختلف الخطوط.

ويرى مجلس الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور، أن الصفقات التى سيتم إبرامها للموسم الجديد ستكون فى أضيق الحدود لتلبية بعض الاحتياجات مثل مركز الظهير الأيمن والوسط لتوفير بدائل مميزة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى مع التفكير فى استقدام مهاجم أجنبى أو محلى حال وصول عرض احتراف مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تم رفض رحيله فى شهر يناير الماضى مع وعده بالموافقة على احترافه أوروبياً نهاية الموسم حال تلقيه عرضًا مناسبا له وللقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

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وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.