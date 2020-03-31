شكرا لقرائتكم كارتيرون يتابع البرنامج التدريبي الخاص بمصطفى فتحى .. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة البرنامج الخاص بمصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، وذلك بصورة دورية خاصة إن كارتيرون لديه رغبة فى إشراك اللاعب بصورة أساسية حال استئناف المسابقات المحلية حيث كان أحد العناصر التى سيعتمد عليها فى منافسات الدورى، لمنحه فرصة المشاركة بعد تخطى الفريق عقب الترجى التونسى فى دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا ليتأهل الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

وجاء توقف النشاط الرياضى حال دون تنفيذ فكر كارتيرون بالاعتماد على مصطفى فتحى، لذا حرص المدرب الفرنسى على وضع برنامج خاص لمصطفى فتحى من أجل تنفيذه خلال الفترة الحالية التى تشهد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.

من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

يذكر، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر استمرار تعليق النشاط الرياضى والدورى الممتاز حتى منتصف أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، لذا قرر مسؤولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على تعليق التدريبات الجماعية للفريق لحين إشعار آخر، بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.