شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريرا عن معاري الأهلي قبل تحديد موقفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من معاونيه إعداد تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي المُعارين من أجل تحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق ويأتي في مقدمتهم ناصر ماهر وصلاح محسن (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار (الجونة) وعمار حمدي (طلائع الجيش) وحسين السيد (الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وباسم علي المُعار للجونة لمدة موسمين، ومن المقرر أن تحسم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، التي يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، ملف المُعارين بعد الاستماع لرؤية فايلر خاصة وأن الجميع في الأهلي يرغب في حسم مثل هذه الملفات مُستغلاً فترة توقف الدوري حالياً على خلفية تفشي فيروس "كورونا".

وفى شأن أخر هدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى بتوقيع غرامة تصل لخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب حال الظهور في إحدى البرامج الفضائية دون الحصول على موافقته ، وأعلن مدير الكرة أته لن يتهاون في توقيع هذه الغرامة ضد أي لاعب يُخالف التعليمات ، وقال مصدر داخل الأهلى إن تحذير عبد الحفيظ للاعبين امتد أيضاً إلى المداخلات الهاتفية فى البرامج التليفزيونية والإذاعية خلال فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، ويأتى قرار عبد الحفيظ بعدما ظهر عدد كبير من لاعبى الأهلى فى عدة برامج فضائية مُستغلين فترة توقف الدورى الحالية ودون الرجوع للنادى، الأمر الذى جعل مدير الكرة يصدر هذا الفرمان، خاصة أن بعض اللاعبين قد يتجاوزون الخطوط الحمراء فى ظهورهم الإعلامى، وحذر عبد الحفيظ من يظهر فى أى وسيلة إعلامية دون الرجوع له أنه سيوقع غرامة مالية ضد من يتجاوز تعليماته.

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