شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: طريقة لعب أزارو سبب رحيله.. ويجيد اللعب على المرتدات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى أن طريقة اللعب وراء رحيل المغربي وليد ازارو عن الأهلي لنادي الاتفاق السعودي.

وتابع فايلر خلال لقائه على قناة أون تايم سبورت أن طريقة لعب أزارو لم تناسب خطتي، وبالتالي خرج من حساباتي متابعا: "أزارو يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، وهي لا تتناسب معي ورحيله كان القرار الأفضل.

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وعن مفاوضات الزمالك معه أكد فايلر أن الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بانها "مفاوضات من بعيد"، والزمالك الآن يمتلك مدربا كبيرا وهو كفايلر يشعر بالراحة في الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبي الأهلي مؤكدا انه درس لاعبي الأهلي قبل التعاقد علي تدريب الفريق حتي يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذى ساعدني كمدير فني، في معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولي القاهرة.