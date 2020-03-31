محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أبدي المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي انزعاجه وضيقه من المناوشات التي حدثت بين لاعبي الفريقين بعد مباراة السوبر التي أقيمت بينهما مؤخرا، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.
وأعرب فايلر عن أسفه لما حدث بعد المباراة من مشادات واشتباكات بين لاعبي الفريقين، وأضاف أنه يجب على لاعبينا ان يحترموا الفانلة التي يرتدوها، ولا افهم اي سبب لما حدث بعد المباراة.
وقال فايلر أنه توجه بالتهنئة لكارتيرون ولاعبي الزمالك بعد المباراة.
وضرب فايلر المثل بالتصرف الرائع من لاعبي صنداونز والجهاز الفني بعد تعادلهم مع الاهلي في جنوب أفريقيا وخروجهم من دوري الأبطال، بأنهم قاموا بتهنئة فريقه بالتأهل، ولم يصدر منهم اي تصرف سلبي
وأوضح فايلر انه يجب على اللاعبين أن يحترموا قوانيين الكرة، في الخسارة قبل المكسب.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: ما حدث بعد السوبر أمر مرفوض .. وباركت لمدرب الزمالك بعد المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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