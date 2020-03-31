فايلر: لم أغلق صفحة صالح جمعة .. ولا أمانع انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن قرار ابعاد صالح جمعة عن الفريق يرجع للاعب نفسه الذي لم يطور من أداءه كاشفاً أنه لا يمانع رحيله عن الفريق ولو حتى للانتقال للزمالك.

وقال فايلر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" عن جمعة " كورته حلوة ولكن أسلوبه غير مناسب للفريق، يريد دائماً الاحتفاظ بالكرة ولا يطور أسلوبه لصالح الفريق".

وفسر " اللاعب يلمس الكرة 5 دقائق بحد أقصى وخلال 85 دقيقة عليه خدمة الفريق وهذا مالم يفعله ".

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وحول موقفه لو اتخذ قراراً من الإدارة باستمراره " لم أغلق صفحته تماما لو طور من نفس واستعاد مستواه سيحصل على فرصته قلت له هذا وليس مطلوب مني تكراره10 مرات ".

ورد السويسري على سؤال انتقال جمعة في الزمالك في حالة رحيله عن الأهلي " لا أمانع انتقاله ولن اقف في طريقه".

وأنهى " جمعة يحتاج لتغيير نمط حياته لتناسب لاعب محترف".