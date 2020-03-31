فايلر يكشف موقفه من التجديد للأهلي.. وحقيقة خلافه مع عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، كواليس مفاوضات النادي الأحمر معه لتدريب الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري، مؤكدا أنه سعيد في القلعة الحمراء وهناك رغبة مشتركة في تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وقال فايلر، في أول ظهور تلفيوني له عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم يكن هناك مجال للمناقشة، لا يمكن رفض عرض من الأهلي، إنه ناد كبير ولم أتردد للحظة واحدة في تولي القيادة الفنية للفريق من أجل تقديم نتائج جيدة".

وأضاف: "لم أكن خائفا، أحترم جميع الفرق لكني لا أخشى أي منافس، هناك ثقة في قدراتي وعملي مع الجهاز المعاون، ولم أخش أي تجربة مع أي ناد، وكان لا بد من دراسة الفريق قبل قبول العرض من أجل تقديم انطلاقة جيدة".

وأكمل: "بدأت المفاوضات مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي نيابةً عن النادي، وكانت مثل أي مفاوضات بإجراء مقابلة مبدئية من أجل دراسة العرض، حتى اتفقنا على البنودن وتحدثنا بإسهاب حتى أعمل مع النادي".

وتابع: "كان لكل طرف وجهة نظر لكني لا أرغب في الحديث عن التفاصيل، لكني شعرت في النهاية بقدرتي على النجاح الذي تنتظره الجماهير، أحب التركيز في عملي دون التأثر بأشياء أخرى مثل مواقع التواصل ووسائل الإعلام، خاصةً أن الأهلي يملك جماهير غفيرة لا تقبل إلا بالفوز".

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وأكمل: "تدريب أندرلخت البلجيكي كان أكبر تجربة في تاريخي قبل تولي قيادة الأهلي، مع الاحترام للأندية الأخرى في أوروبا، لكني فخور في الوقت الحالي بتدريب الأهلي".

وواصل: "لم أخض فترة إعداد ولم يكن ذلك الأفضل لي، لكن كان عليّ تقبل الأمر لعدم وجود خيار آخر، وتمكنا من التكيف مع ذلك وتجاوز هذا الأمر بتحقيق نتائج جيدة".

وانتقل فايلر للحديث عن ملف تجديد عقده مع الأهلي قائلا: "لم نتحدث عن التفاصيل، وقمنا بتأجيل الملف بسبب فيروس كورونا ولم أتخذ قراري حتى الآن، لكني أرغب في البقاء".

وشدد: "هناك نية للاستمرار بدون فرض شروط مجحفة على النادي كما تردد، أنا سعيد في الأهلي حتى هذه اللحظة والنادي لديه رغبة أيضا في استمراري".

وأتم فايلر تصريحاته قائلا: "سعيد بالجهاز المعاون وهناك ثقة متبادلة بين جميع الأفراد سواء على الشكل الفني والإداري ولا خلافات مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مثلما تردد، وعلينا تقبل الإشاعات لأنها جزء من كرة القدم، لكن ما أثير عن وجود مشاكل بين وبين سيد عبدالحفيظ غير صحيح".