محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:
اعترف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بدخول نادي الزمالك في مفاوضات معه لتدريب الفريق الأبيض قبل قيادة الأحمر مطلع الموسم الجاري (2019-2020).
وقال فايلر، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" صباح اليوم الثلاثاء: "لا أستطيع التأكيد على رفضي لعرض من نادي الزمالك لتدريب الفريق".
وأضاف: "كنت متاحا في سوق الانتقالات وتواصل نادي الزمالك معي ولكن عن بعد، حيث لم نناقش بنود العقد ولم نتطرق إلى التفاصيل".
وتابع: "لم يتحدث معي رئيس الزمالك أو مسؤول كبير في النادي خلال ذلك الوقت".
وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: "الزمالك لديه مدرب كبير وأنا سعيد في الأهلي ولا يوجد داع لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي".
يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد في سبتمبر الماضي أن النادي استبعد التعاقد مع فايلر لضعف سيرته الذاتية، فيما صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أن السويسري لا يناسب النادي الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يتحدث عن مفاوضات الزمالك قبل قيادة الأحمر: "كنت متاحا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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