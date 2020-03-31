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ملف الإثنين..لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.. والموعد الجديد لأولمبياد طوكيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

أول تعليق للحضري على الهجوم ضده بسبب الزمالك

بالمستندات.. الخليج 365 يكشف لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

بعد النجاة من الاكتئاب.. نجم منتخب مصر للمصارعة يحكي قصة تعافيه من كورونا

ميدو: الزملكاوية يعلمون كيف رحل الحضري .. وهو سبب صدامي الأول مع مرتضى

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32 مليون جنيه.. الخليج 365 يكشف تفاصيل مطالب فتحي والخلاف مع الأهلي

شفاء مدرب جالاتا سراي من فيروس كورونا

تقارير مغربية: الأهلي يقطع الطريق على حلم أزارو

تحديد موعد أوليمبياد طوكيو 2021

ميسي يصدر بيانا بشأن خفض لاعبي برشلونة رواتبهم بسبب كورونا

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