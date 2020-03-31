ميدو : الحضري لم يقصد التقليل من الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو مدرب ولاعب نادي الزمالك السابق،أن عصام الحضري لم يقصد التقليل من نادي الزمالك. ونشر ميدو تغريده صباح اليوم الثلاثاء عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا:" ‏تأكدت من الحضري بأنه لم يكن يقصد أبدا التقليل من قيمة نادي الزمالك وأكد لي انه يقدر نادي الزمالك وجماهيره وهو ما أكدته لكم اليوم قبل حتى ان اتحدث معه...عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر اداء وتاريخا". وأضاف ميدو: " ‏متأكد ان شاء الله من نجاح الحضري في اي مجال سيعمل به بعد الاعتزال..الحضري رمز للنجاح يجب ان يحتذى به من الجميع..احد المقاتلين الذين تشرفت باللعب معهم وتدريبهم". بأنه لم يكن يقصد أبدا التقليل من قيمة نادي الزمالك وأكد لي انه يقدر نادي الزمالك وجماهيره وهو ما أكدته لكم اليوم قبل حتى ان اتحدث معه...عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر اداء وتاريخا". وأضاف ميدو: " ‏متأكد ان شاء الله من نجاح الحضري في اي مجال سيعمل به بعد الاعتزال..الحضري رمز للنجاح يجب ان يحتذى به من الجميع..احد المقاتلين الذين تشرفت باللعب معهم وتدريبهم".

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