فيديو جميع أهداف أشرف بن شرقي مع الزمالك

انضم النجم المغربي “أشرف بن شرقي” الى صفوف نادي الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادما من الهلال السعودي، وساهم بشكل كبير فى تتويج فريقه بكأس السوبر الأفريقي 2020، وكأس مصر 2019.

وصلت عدد مشاركات بن شرقي مع الزمالك فى جميع المسابقات الى 23 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفاً، استطاع أن يحرز 11 هدفا فى الدوري المصري، و6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا، وهدفين فى كأس مصر ومثلهما فى السوبر الأفريقى.

كانت بداية بن شرقي مع الزمالك، بمشاركته الأولى مع الفريق أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث نجح فى تسجيل هدفين للأبيض فى المباراة التى انتهت لصالح أبناء ميت عقبة بنتيجة 7 / 0.

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سجل المغربى بن شرقى هدفين فى شباك 4 منافسين للزمالك، فى مباراة واحدة، وكانت البداية أمام ديكاداها الصومالى، ثم هدفيه فى مرمى بيراميدز فى نهائى كأس مصر، وهو ما كرره أمام الشرقية فى دور الـ32 ببطولة الكأس للنسخة الجارية، وأخيرًا هدفيه فى مرمى أول أغسطس الأنجولى.

سجل بن شرقى هدفين في مرمى الترجى التونسي، لينجح النجم المغربى في ترجيح كفة فريقه بالأداء الرائع الذى قدمه خلال مباراة السوبر الأفريقي، والتتويج بكأس غالية ورابعة فى تاريخ أبناء ميت عقبة والغائبة من 17 عاما.

أهداف بن شرقي مع نادي الزمالك..