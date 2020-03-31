شكرا لقرائتكم فايلر: طريقة لعب أزارو لا تناسبنى لذلك رحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أن طريقة اللعب وراء رحيل المغربى وليد أزارو عن الأهلى لنادى الاتفاق السعودى.

وتابع فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، الذى يقدمه الاعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: طريقة لعب أزارو لا تناسب خطتى وبالتالى خرج من حساباتى، لأنه يجيد اللعب على الهجمات المرتدة وهى لا تتناسب معى ورحيله كان القرار الأفضل.

أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، أنه دارس للإعلام وذلك من أجل التعامل مع الصحفيين ودرس علم نفس أيضا.

أضاف فايلر: أن مشكلة صالح جمعة ذهنية رغم أنه يمتلك إمكانيات مميزة ومشكلته أيضا أنه يجب اللعب الفردى وطالبته بالتركيز عشرات المرات على أخطائه ولكن لا يتغير، واللاعب الذى لا يهتم بتعليماتى الفنية استبعده من حساباتى".

وأكد فايلر، أن الحلول لازم تأتى من صالح جمعة ويشتغل على نفسه زى باقى اللاعبين وفى هذه الحالة سيرجع لحساباتى.

وكشف فايلر، أنه طالب إدارة الأهلى برحيل صالح جمعة والبحث عن عرض أفضل، حتى لو حصل على عرض للرحيل للزمالك فهو موافق على ذلك ويتمنى له التوفيق.

وعن محمود كهربا، قال فايلر، إن محمود عبد المنعم كهربا لم يكن مستواه يؤهله للعب فى الأهلى عند انضمامه للفريق، ولكنه يتحسن فى الملعب.

وكشف فايلر: تحدثت مع كهربا قبل انضمامه للأهلى وأكدت له أن عليه العمل كثيرا ليكون جاهزا فنيا وبدنيا حتى يحجز مكان أساسى فى الأهلي.

وعن رغبته فى التعاقد مع كهربا، أكد فايلر أنه موافق على تعاقد إدارة الأهلى مع أى لاعب، ولكن فى النهاية القرار الفنى يخصه هو بمفرده، وأنه وافق على انضمام كهربا لأنه لاعب موهوب ولكنه يحتاج المزيد من التدريبات، ونفى فايلر أن يكون هناك قرار بتجميد كهربا عقب أزمة مباراة السوبر.

وأكد مدرب الأهلى، أنه تربطه علاقة قوية بشريف إكرامى حارس مرمى الفريق ويأخذ رأيه فى العديد من الأمور، التى تخص الفريق فهو لاعب دولى وسبق له الاحتراف فى أوروبا.

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أضاف فايلر فى تصريحات لقناة On time، أنه أبلغ إكرامى برأيه الفني، وأن مسألة رحيل إكرامى كان الأخير هو المسئول عنها ونفس الأمر لحسام عاشور.

تابع مدرب الأهلى، أنه يمتلك الآن ثلاثة حراس مميزين هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وهو حارس موهوب.

أضاف المدير الفنى للقلعة الحمراء: لا حقيقة لما يتردد عن ضم مصطفى مجاملة للإعلامى أحمد شوبير، وأنه لا تشغله هذه الأمور والحارس عليه ضغوط كبيرة لتحقيق حلمه والتواجد فى الأهلى فى منصب الحارس الأول.

وعن حقيقة خلافه مع سيد عبد الحفيظ، قال فايلر: إنه لا توجد بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أى خلافات، ومعتاد على مثل هذه الشائعات ولكن علاقتى بعيد الحفيظ جيدة.

أضاف المدير الفنى للأهلى، أن تجربته فى أندرلخت مميزة والأفضل قبل تدريب النادى الأهلى.

تحدث فايلر عن أن حسام عاشور كابتن الفريق قيمة كبيرة وقدم كثيرا للنادى على مدار تاريخه وهو يقدر هذا الأمر جيدا، قائلا: "إن رأيه كان فنيا فقط، مؤكدا أن هناك لاعبين أصغر فى السن وأكثر لياقة من حسام عاشور لابد من منحهم فرصة لأنها سنة الحياة".

وعن مفاوضات تجديده مع الأهلى، أكد أنه لن يتحدث فى تفاصيل العقد القديم أو الجديد، ولكن هناك نقطة دائما للالتقاء بينه وبين النادى، وعن إمكانية رحيله عن الأهلى بسبب كورونا قال فايلر: أنا متواجد مع الأهلى ومحترم تعاقدى مع النادى وطالما لم يجد جديد فأنا موجود فى الأهلي.

أكد فايلر، أنه لم يفكر لحظة فى عرض الأهلى فور وصوله، مضيفا أنه يسمع عن الأهلى وشعبيته قبل التعاقد معه، قائلا: "لم أتردد لحظة فى قبول عرض الأهلى، ولم أخاف من اسم الأهلى فانا لم أتعود أن أخاف سواء قبل التعاقد مع الأهلى أو بعده".

وعن مفاوضات الزمالك معه، أكد فايلر أن الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أى من مسئولى الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بأنها "مفاوضات من بعيد "، والزمالك الآن يمتلك مدربا كبيرا وهو كفايلر يشعر بالراحة فى الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبى الأهلى، مؤكدا أنه درس لاعبى الأهلى قبل التعاقد على تدريب الفريق حتى يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذى ساعدنى كمدير فنى فى معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولى القاهرة.