شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: مستوى كهربا عند انضمامه للأهلى لم يؤهله لارتداء الفانلة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أن محمود عبد المنعم كهربا لم يكن مستواه يؤهله للعب في الأهلي عند انضمامه للفريق، ولكنه يتحسن في الملعب.

وقال فايلر في حديثه لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: تحدثت مع كهربا قبل انضمامه للأهلي، وأكدت له أن عليه العمل كثيرا ليكون جاهز فنيا وبدنيا حتي يحجز مكان أساسيا في الأهلي.

وعن رغبته في التعاقد مع كهربا أكد فايلر انه موافق على تعاقد إدارة الأهلي مع أي لاعب، ولكن في النهاية القرار الفني يخصه هو بمفرده، وأنه وافق علي انضمام كهربا لانه لاعب موهوب ولكنه يحتاج المزيد من التدريبات، ونفي فايلر ان يكون هناك قرار بتجميد كهربا عقب ازمة مباراة السوبر .

وتحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن حسام عاشور كابتن الفريق قيمة كبيرة وقدم كثيرا للنادي علي مدار تاريخه، وهو يقدر هذا الأمر جيدا.

وأضاف فايلر أن رأيه كان فنيا فقط، مؤكدا أن هناك لاعبين أصغر في السن وأكثر لياقة من حسام عاشور، لابد من منحهم فرصة لأنها سنة الحياة.

وقال فايلر: لم اتردد لحظة في قبول عرض الأهلي، ولم أخاف من اسم الأهلي فانا لم اتعود ان أخاف سواء قبل التعاقد مع الأهلي او بعده.

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وعن مفاوضات الزمالك معه اكد فايلر ان الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب ولكن لم يصل الامر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الزمالك واصفا مرحلة المفاوضات بأنها "مفاوضات من بعيد"، والزمالك الآن يمتلك مدرب كبير وهو كفايلر يشعر بالراحة في الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبي الأهلي مؤكدا أنه درس لاعبي الأهلي قبل التعاقد علي تدريب الفريق حتي يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين وهو الأمر الذي ساعدني كمدير فني في معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولي القاهرة.