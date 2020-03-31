شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض طلبات أحمد فتحي المادية بعد الرجوع لمجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضت الطلبات المادية لأحمد فتحي حيث طلب اللاعب الحصول على 15 مليون في الموسم الواحد وهو ما رفضه مجلس إدارة النادي.

وقال عمر ربيع ياسين في بتصريحات تلفزيونية : "مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أصر على عرضه المقدم بالحصول على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد".