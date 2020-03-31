شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض طلبات أحمد فتحي المادية بعد الرجوع لمجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضت الطلبات المادية لأحمد فتحي حيث طلب اللاعب الحصول على 15 مليون في الموسم الواحد وهو ما رفضه مجلس إدارة النادي.
وقال عمر ربيع ياسين في بتصريحات تلفزيونية : "مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أصر على عرضه المقدم بالحصول على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد".
حالة من الشد والجذب سيطرت علي مفاوضات لجنة التخطيط بالأهلي مع احمد فتحي نجم دفاع الفريق والذي طلب مهلة ٤٨ ساعة قبل اعلان موقفه النهائي سواء بالتجديد للأهلي او الرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي كواليس الخلاف بين الطرفيين الذي امتد لمدة ٥ ساعات حيث عرض الأهلي على فتحي التجديد لمدة موسمين على ان يتقاضي ١١ مليون في الموسم الواحد مع اعفائه من نسبة المشاركة في الوقت الذي طلب احمد فتحي الحصول على ١٥ مليون جنيه في الموسم الواحد.
من جانبها وجدت لجنه التخطيط ان طلبات الجوكر تفوق صلاحياتها ليتم نقل الموضوع برمته لمجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب والذين رفضوا طلب فتحي واكدوا ان هناك رقم معين للاعبي الفئه الأولي لا يمكن باي حال من الأحوال تخطيه وهو الأمر الذي تم ابلاغه لفتحي والذي رفض في بداية الأمر قبل ان يتم اقناعه بالنهاية في الحصول علي مهله للتفكير وهو الأمر الذي وافق عليه في النهاية.
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