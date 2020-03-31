شكرا لقرائتكم أمونيكي: لم أتحدث مع إيهاب جلال بعد تعيينه مدربا للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، أنه لم يتحدث مع إيهاب جلال مدرب المقاصة منذ تعيينه لقيادة الفريق.

وقال أمونيكي في تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى الاجتماع مع جلال لبحث تطبيق أسلوب العمل الاحترافي مثلما يحدث في الخارج وخاصة قارة أوروبا.

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وتابع: "في أوروبا مثلا نجد ناد مثل إشبيلية يجلب اللاعبين الصغار المميزين للاستثمار فيهم بشكل يفيد النادي".

وواصل: "في أفريقيا مسابقات تساعد على التنافس لكنها لا تهتم بتنمية اللاعبين الصغار".