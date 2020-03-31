شكرا لقرائتكم القيعي:"ابراهيم سعيد اتكلم بنضج كبير عن أزمة عاشور لو عمل بيه كان زمانه لسه في الأهلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الاهلي رسالة الى ابراهيم سعيد نجم الفريق الاحمر ومنتخب مصر السابق عقب التصريحات التى أدلى بها عن موقف حسام عاشور من الرحيل او الاعتزال .

قال عدلى القيعي في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الاهلي : "ابراهيم سعيد تحدث بنضج كبير عن ازمة حسام عاشور ولو كنت يا ابراهيم بتفكر كده من زمان كان زمانك لسه موجود في الاهلي".

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لازال حسام عاشور قائد النادي الأهلي في حيره من أمره، سواء بقبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال بنهاية الموسم، أو استكمال مسيرته الكروية في نادي أخر، خاصة بعد إعلانه أنه يستطيع اللعب لمدة موسمين إضافيين على الأقل.

ووفقاً لمصدر مقرب من حسام عاشور فأن متوسط الميدان التاريخي للنادي الأهلي يُفضل العروض الخارجية عن الانتقال لنادي محلي، حيث أنه في حالة تلقيه عرض خارجي جيد سيقبل به على الفور، أما في حالة اقتصار العروض على المحلية فمن الممكن أن يقبل بعرض الأهلي ويعلن اعتزاله بنهاية الموسم لرغبته في أن لا يكون في تاريخه أنه أرتدي قميص نادي أخر في مصر بخلاف الأهلي.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.