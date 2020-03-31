شكرا لقرائتكم أحمد صديق : عبد الله السعيد خسر جماهير الأهلي وبقاء فتحى ضرورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد صديق، نجم النادي الأهلي السابق ومدير أكاديمية النادي في الإمارات حاليًا، إن عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، لاعب كبير ومميز ومفيد لأي فريق.

وأكد صديق خلال تصريحات تلفزيونى: "عبدالله السعيد كان بكل تأكيد فارق في صفوف النادي الأهلي، ولكنه خسر جماهير نادي الأهلي بعد توقيعه لنادي الزمالك".

وفي سياق مختلف، شدد صديق: "أرفض تمامًا من يتهمون النادي الأهلي بالمجاملة من قبل الحكام، فهذه المقولة خاطئة تمامًا".

وأوضح: "الأمر يحدث بالعكس، الحكام تدخل المباراة وتركز من أجل عدم احتساب أي قرارت لصالح النادي الأهلي بسبب هذه المقولة لذلك في بعض الأحيان يتم ظلم الأهلي"

أحمد صديق : الأهلي يتعرض لهجوم غير مبرر ..وبقاء أحمد فتحي ضروري

قال أحمد صديق، إن حسام عاشور، لاعب وقائد وسط النادي الأهلي، من أبناء القلعة الحمراء وشخصية محترمة للغاية"

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وأكد ": "مجلس الأهلي تعامل مع حسام عاشور بحترافية شديدة وأتمنى ألا يلعب عاشور في أي نادي خارج النادي الأهلي".

وأضاف: "الأهلي خيره على جميع اللاعبين والجميع استفاد من اسم وقيمة النادي الأهلي، بمجرد ارتداء التيشيرت الخاص به، وبالنسبة لحسام عاشور لا أريد أن أوجهه ولكن مجلس الأهلي عرض عروض مغرية على عاشور من أجل الاعتزال".

وتابع: "لا أعرف أسباب الهجوم الغير مبرر على مجلس إدارة الأهلي بشأن ملف التجديد للرباعي ومن وجهة نظري أن النادي تعامل بإحترافية كبيرة".

وأوضح: "أنا لعبت بأكثر من تيشيرت، واللعب بتيشيرت أخر غير النادي الأهلي، موضوع صعب للغاية".

وأتم: "أحمد فتحي لاعب مهم وقامة كبيرة وتواجده في صفوف النادي الاهلي أمر ضروري بكل تأكيد".