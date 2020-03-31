شكرا لقرائتكم أحمد صديق: رحلت عن الأهلي وعدت 3 مرات ورفضت اللعب للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد صديق، نجم النادي الأهلي السابق ومدير أكاديمية النادي في الإمارات حاليًا، إنه أهلاوي منذ الصغر وإنه رحل وعاد للأهلي ثلاثة مرات. وأكد صديق خلال تصريحات تلفزيونية: "تم انضمامي للمنتخب الأولمبي وأنا أصغر من بقية اللاعبين بثلاثة سنوات". وتابع: "كنت بأجل المفاوضات مع الزمالك انتظارا للأهلي.. وأثناء تواجدي مع أسمنت أسيوط لعبت جميع مباريات الفريق بالدوري".

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