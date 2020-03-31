شكرا لقرائتكم فايلر: لا توجد مشاكل بينى وبين سيد عبد الحفيظ وسعيد بالعمل معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى، أنه لا توجد بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أى خلافات.

وقال فايلر فى لقائه ببرنامج "أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، معتاد على مثل هذه الشائعات ولكن علاقتى بعيد الحفيظ جيدة.

أضاف المدير الفنى للأهلى، أن تجربته فى أندرلخت مميزة والأفضل قبل الأهلي

تحدث فايلر عن أن حسام عاشور كابتن الفريق قيمة كبيرة وقدم كثيرا للنادى على مدار تاريخه وهو يقدر هذا الأمر جيدا، قائلا: "إن رأيه كان فنيا فقط، مؤكدا أن هناك لاعبين أصغر فى السن وأكثر لياقة من حسام عاشور لابد من منحهم فرصة لأنها سنة الحياة".

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وعن مفاوضات تجديده مع الأهلى، أكد أنه لن يتحدث فى تفاصيل العقد القديم أو الجديد، ولكن هناك نقطة دائما للالتقاء بينه وبين النادى، وعن إمكانية رحيله عن الأهلى بسبب كورونا قال فايلر: أنا متواجد مع الأهلى ومحترم تعاقدى مع النادى وطالما لم يجد جديد فأنا موجود فى الأهلي.

أكد فايلر، أنه لم يفكر لحظة فى عرض الأهلى فور وصوله، مضيفا أنه يسمع عن الأهلى وشعبيته قبل التعاقد معه، قائلا: "لم أتردد لحظة فى قبول عرض الأهلى، ولم أخاف من اسم الأهلى فانا لم أتعود أن أخاف سواء قبل التعاقد مع الأهلى أو بعده".

وعن مفاوضات الزمالك معه، أكد فايلر أن الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أى من مسئولى الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بأنها "مفاوضات من بعيد "، والزمالك الآن يمتلك مدربا كبيرا وهو كفايلر يشعر بالراحة فى الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبى الأهلى، مؤكدا أنه درس لاعبى الأهلى قبل التعاقد على تدريب الفريق حتى يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذى ساعدنى كمدير فنى فى معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولى القاهرة.