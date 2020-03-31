شكرا لقرائتكم أمونيكي يكشف نصيحته إلى محمد إبراهيم في المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، عن نصيحته إلى محمد إبراهيم لاعب المقاصة عندما كان مدربا للفريق الفيومي.

قال إيمانويل في تصريحات تلفزيونية، إنع تحدث مع محمد إبراهيم وطالبه ببذل مزيد من الجهد والعمل على علاج أخطاءه، خاصة أنه لعب للزمالك وهو أمر رائع له.

وواصل أن إبراهيم لاعب مميز لكنه لم يقدم شيئا للمقاصة، وعليه أن يطور من نفسه في العديد من الجوانب.