شكرا لقرائتكم أحمد صديق: حسام البدرى سبب رحيلى عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد صديق، نجم النادي الأهلي السابق ومدير أكاديمية النادي في الإمارات حاليًا، إن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر حاليًا والمدير الفني للأهلي سابقًا، هو من تسبب في رحيلي عن الأهلي للمرة الثانية.

وأكد صديق خلال تصريحات تلفزيونية : "عندما تولى البدري كنت ألعب أساسيًا في صفوف الأهلي ولكن وجد أن البدري تعاقد مع أحمد علي من نادي المنصورة، فاستغربت وقتها، وعقدت جلسة مع البدري للرحيل، وقالي إنه يحتاج لخدماتي".

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وتابع: "ذهبنا بعدها لمعسكر في ألمانيا، ووقتها شاركت في مكان بالملعب غير مكاني، ولم يعتمد عليا البدري بعدها لذلك قررت الرحيل بشكل نهائي بعد جلسة مع الكابتن هادي خشبة".

وأضاف: "تلقيت عرض من نادي الإسماعيلي، ووافقت على الفور بسبب أنهم وعدوني باللعب أساسيًا، وبالمناسبة انتقالي لنادي الدروايش ليس له علاقة بتعاقد الأهلي مع شريف عبدالفضيل"