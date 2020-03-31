شكرا لقرائتكم بيراميدز يجبر عمر جابر على تخفيض راتبه واللاعب يقترب من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، يحصل علي 22 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز.

وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية "مسؤولو النادي عقدوا جلسه معه، وطلبوا منه تخفيض مرتبه إلي 14 مليون جنيه، أو جلب عرض للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه اللاعب".

وأوضح: "عمر جابر عنده رغبة يرجع الزمالك مرة تانية بداية الموسم في ظل وجود مفاوضات من مسؤولي الزمالك للتعاقد معه".