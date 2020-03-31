شكرا لقرائتكم فايلر: لا يمكن رفض عرض الأهلى.. والزمالك فاوضنى من بعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، أنه لم يفكر لحظة فى عرض الأهلى فور وصوله، مضيفا أنه يسمع عن الأهلى وشعبيته قبل التعاقد معه.

وقال فايلر فى لقائه ببرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورت: "لم أتردد لحظة فى قبول عرض الأهلى، ولم أخاف من اسم الأهلى فانا لم أتعود أن أخاف سواء قبل التعاقد مع الأهلى أو بعده".

وعن مفاوضات الزمالك معه، أكد فايلر أن الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أى من مسئولى الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بأنها "مفاوضات من بعيد "، والزمالك الآن يمتلك مدربا كبيرا وهو كفايلر يشعر بالراحة فى الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبى الأهلى، مؤكدا أنه درس لاعبى الأهلى قبل التعاقد على تدريب الفريق حتى يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذى ساعدنى كمدير فنى فى معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولى القاهرة.