شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يطالب الأهلي بـ "10 ملايين جنيه" قيمة عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، طلب من مسؤولي النادي، الحصول علي مبلغ عشرة ملايين جنيه، قيمة عقده في موسمين، بعد أن قررت إدارة النادي رفع إسمه من القائمة بداية الموسم، وفسخ عقده مع الفريق علي خلفية إصابته بمرض يعوقه عن ممارسة كرة القدم في الوقت الحالي.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا اشتكي أكثر من مرة من حالة التجاهل الشديد التي يلقاها من قبل مسؤولي النادي الأهلي، وهو ما دفعه علي المطالبة بالحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة".

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وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.