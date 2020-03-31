شكرا لقرائتكم أحمد صديق يكشف كواليس جلسته مع مرتضى منصور قبل الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد صديق، نجم النادي الأهلي السابق ومدير أكاديمية النادي في الإمارات حاليًا، كواليس جلسته مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قبل الانتقال للنادي الأهلي.

وأكد صديق خلال تصريحات تلفزيونية : "جلست مع المستشار مرتضي منصور في فيلته الخاصة وأتفقنا على كافة الأمور وكنت قريب من التوقيع لنادي الزمالك ولكن الأمور لم تكتمل".

وتابع: "كنت سأنتقل لنادي الزمالك 3 مرات ولكن في النهاية انتقلت إلى الأهلي رغم جدية المفاوضات مع مسئولي نادي الزمالك بسبب أهلاويتي".