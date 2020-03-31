شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: الخطيب كلمني 3 مرات وزملكاويتي منعتني من الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز لاعب ومدرب الزمالك السابق ، أن رئيس النادى الاهلى فاوضه لانضمام للقلعة الحمراء لكنه رفض لحبه الشديد لنادى الزمالك.

قال عبد العزيز خلال مقابلته مع الاعلامي إبراهيم فايق ، في برنامجه جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2، أن محمود الخطيب هاتفه 3 مرات متتالية وجاءه سيد معوض وتامر النحاس للانتقال الى الاهلى دون جدوى.

تابع عبد العزيز :"الخطيب كلمنى 3 مرات ورا بعض وقالى عايزينك في الاهلى قولتله انا زملكاوى وسعيد بمكالمتك وسألني عن مرتبي في الزمالك قولتله الموضوع مش فلوس انا مش هأعرف العب في الأهلي".

واستكمل حديثه قائلا : "رئيس الزمالك نصحنى بعدم العمل في المقاصة وفضلت الانتقال للفريق الفيومي بسبب حبى للتدريب.

Advertisements

وواصل جروس رفض كل المدربين للمشاركة في تقسيمة الزمالك، وتعييني فى جهاز جروس جاء بعد موافقته ، ومن أهم عيوب جروس عناده وديكتاتوريته والاعنماد على مجموعة واحدة من اللاعبين وجروس ظلم أيمن حفنى وأحمد مدبولى وحميد احداد والزمالك مع كارتيرون افضل من الزمالك مع جروس ، مؤكدا أن ميتشو تعرض للظلم بالرحيل عن الزمالك وكان يحتاج الى شهرين وأكثر ما يميز ميشتو العمل الفني ".

وأضاف قائلا : "الزمالك سيعانى بعد رحيل طارق حامد ، ويحتاج الى ضم عبد الله السعيد، وجهاز كارتيرون الأفضل في اخر موسمين وافضل محترف في الزمالك أشرف بن شرقي الموسم الحالي ".

وقال أيمن أنا ندمان على العودة من الدوري التركي وأتمنى تدريب الزمالك كرجل اول وانا على بعد سنتين من هذا المنصب.

استطرد: ترتيب الشهرة للمحترفين المصريين في تركيا في المقدمة احمد حسن الأشهر وايمن عبد العزيز الثاني والسقا اكتر واحد ظلم هناك.