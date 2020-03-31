شكرا لقرائتكم عامر عامر: أنا أهلاوي وحلمي اللعب في صفوفه.. ومتعب أصعب مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، أنه لم يوقع للأهلي و حلمي اللعب في القلعة الحمراء لأنى أهلاوى وجددت عقدي للإنتاج الحربى ولم اشترط الانتقال للقطبين والإدارة وعدتني بذلك .

وأضاف عامر خلال مقابلة مع إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالة على قناة اون سبورت 2 ، أنه لم يجلس مع اسماعيل يوسف للرحيل إلى الزمالك لكنه هاتفنى للاطمئنان عليا ، كما تصادف وجودى مع جنش اثناء زيارة أحمد دويدار في المستشفى وطالبني بالانضمام للزمالك .

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واصل: انضمام الحراس للمنتخب غير مرتبط بالأهلي والزمالك وكنت احق بالتواجد مع المنتخب فترة كوبر وأرى أن الحضري افضل حارس في تاريخ مصر وهو مثلى الأعلى وبعده أحمد شوبير، كما أرى أن مستقبل حراسة المرمى في مصر مصطفي شوبير ومحمد عصام الغندور حارس الإنتاج الصاعد.

وأرجع استبعاده من المنتخب بسبب اختيارات المدربين التي يحترمها ، مؤكدا أن عماد متعب أصعب مهاجم واجهه فى الملاعب.