خالد الغندور: الزمالك متمسك بالحراس الأربعة.. وتخفيض الرواتب يحتاج تدخل فيفا

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وشدد خالد الغندور على أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين يحتاج حسمًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو كاف خاصة أن مثل هذه الأمور تدار في بعض الدول بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا خاصة بعد اعلان تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة 70%.
من ناحية أخرى تواجد مندوب من نادى الزمالك بمقر اتحاد الكرة اليوم لتسوية المستحقات المتأخرة للجبلاية لدى القلعة البيضاء، بعد وصول جزء من مستحقات الأبيض لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".
وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن خزينة الاتحاد استقبلت مبلغ 275 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من مستحقات نادى الزمالك من مشاركته بدورى أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الماضية، وأنه تم إيداع المبلغ خزينة اتحاد الكرة من مديونيات نادى الزمالك، وأن هناك اتفاقا بين الاتحاد والزمالك بالحصول على متأخرات الزمالك من المستحقات الخاصة لهم من الاتحاد الأفريقى، وهذا ما تم بعد قيد اللاعبين فى يناير الماضي.
كما أوضح مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدى الزمالك من فلوس الكاف يأتى بناء على التعهد الذى وقعه المدير المالى بالنادى الأبيض، بأن يتم خصم مستحقات الزمالك لدى كاف لحل أزمة ديون الزمالك حتى يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الأندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية.
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