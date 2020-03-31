شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك متمسك بالحراس الأربعة.. وتخفيض الرواتب يحتاج تدخل فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي أن مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بتواجد الحراس الأربعة في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، مضيفًا أن النادي ملتزم بتعاقده مع الرباعي وإن كانت هناك مطالب لحارس في الخروج سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

وشدد خالد الغندور على أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين يحتاج حسمًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو كاف خاصة أن مثل هذه الأمور تدار في بعض الدول بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا خاصة بعد اعلان تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة 70%.