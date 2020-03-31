شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : باخد رأى شريف إكرامي كثيرا.. ورحيله فني.. ومصطفى شوبير موهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه تربطه علاقة قوية بشريف إكرامي حارس مرمي الفريق، وياخذ رأيه فى العديد من الأمور التى تخص الفريق، فهو لاعب دولي وسبق له الاحتراف في أوروبا.

أضاف فايلر في تصريحات لقناة On time، أنه ابلغ إكرامي برأيه الفني، وأن مسالة رحيل إكرامي كان الأخير هو المسئول عنها، ونفس الأمر لحسام عاشور.

وتابع فايلر أنه يمتلك الآن 3 حراس مميزين هم: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وهو حارس موهوب.

وأضاف المدير الفني للقلعة الحمراء أنه لا حقيقة لما يتردد عن ضم مصطفى شوبير مجامله للإعلامي أحمد شوبير، وأنه لا تشغله هذه الأمور، والحارس عليه ضغوط كبيرة لتحقيق حلمه والتواجد في الأهلي في منصب الحارس الأول.

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اضاف المدير الفني للأهلي ان تجربته في أندرلخت مميزة والأفضل قبل الاهلي.

وعن مفاوضات الزمالك معه اكد فايلر ان الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بأنها "مفاوضات من بعيد"، والزمالك الآن يمتلك مدرب كبير وهو كفايلر يشعر بالراحة في الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبي الأهلي مؤكدا أنه درس لاعبي الأهلي قبل التعاقد علي تدريب الفريق حتي يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذي ساعدني كمدير فني فى معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولي القاهرة.