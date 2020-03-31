شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت: حسام غالى سبب رحيلى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد طلعت لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، أن حسام غالي مدير الكرة الحالي بفريق الجونة وقائد الفريق الأحمر السابق كان سببًا في رحيله عن الأحمر.

وأوضح محمد طلعت خلال تصريحات إذاعية: "رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي مع حسام غالي خلال المران وبعدها عاقبوني وتدربت مع الناشئين وخرجت للإعارة مع الاتحاد السكندري وبعد ذلك وصل لي عرض من التضامن الكويتي وبالفعل انضممت لهم موسما رفضت التجديد لهم وحاولت العودة للدوري المصري ولكن لم أستطيع، قائلا: "طلع عليا سمعة إني بتاع مشاكل" ولم أجد أي نادي في مصر يرغب في ضمي وصل لي عرض من ذات راس الأردني وبالفعل انضممت لهم.

وأشار محمد طلعت أنه رفض الانتقال للزمالك من أجل التواجد وسط نجوم القلعة الحمراء فى ذلك التوقيت .

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وأضاف محمد طلعت: "حلمت باللعب وسط نجوم الأهلي، تريكة وبركات وجمعة وغالي وفلافيو وشوقي وجوزيه كان سببًا في وجودي مع الأهلي، بعدما شاهدني خلال بطولة أفريقيا للشباب وكنت أملك عرضًا من الزمالك ولكني فضلت الانتقال للأهلي لأن كان حلمي اللعب وسط نجوم هذا الجيل " .

وعن أبرز مواقفه مع البرتغالى مانويل جوزيه قائلاً: "خلال مواجهة طلائع الجيش، كان الأهلي متأخر بهدف وكان الخواجة في قمة غضبه وأشار لي بالتسخين، ولكني "اتخضيت" ولم أستطع التحرك من مكاني، ليطلب مني أسامة حسني التسخين ولم أتحرك من مكاني حتى طلب مني مرة أخرى التسخين بشكل انفعالي، وبالفعل استجبت وقمت بعملية التسخين وأنا في قمة التوتر، وزاد توتري عندما علمت بأنني بديل لأحمد حسن الذي خرج متذمرًا وجوزيه قبل نزولي نصحني بعدم الالتفات لأحد في الملعب، واللعب فقط من أجل إبراز موهبتي وإمكانياتي، حديثه معي قبل المشاركة حمسني بشكل كبير، ولقيت معاونة كبيرة من زملائي داخل الملعب " .