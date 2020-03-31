شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: لم أفكر في عرض الأهلى.. والزمالك فاوضني "من بعيد لبعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أنه لم يفكر لحظة في عرض الأهلي فور وصوله، مضيفا أنه يسمع عن الأهلي وشعبيته قبل التعاقد معه.

وقال فايلر في لقائه ببرنامج أون تايم علي قناة أون تايم سبورت: لم أتردد لحظة في قبول عرض الأهلي، ولم أخاف من اسم الأهلي فانا لم أتعود أن أخاف سواء قبل التعاقد مع الأهلي او بعده.

وعن مفاوضات الزمالك معه اكد فايلر ان الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الزمالك واصفا مرحلة المفاوضات بانها " مفاوضات من بعيد "، والزمالك الان يمتلك مدرب كبير وهو كفايلر يشعر بالراحة في الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لأعبي الأهلي مؤكدا أنه درس لاعبي الأهلي قبل التعاقد علي تدريب الفريق حتي يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذى ساعدني كمدير فني في معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولي القاهرة.

من ناحية أخرى يستغل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فترة توقف الدوري العام والنشاط الرياضي بشكل عام على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا لمشاهدة مباريات بطولة الدوري العام، والتي أقيمت حتى قبل التوقف.

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وعلم الخليج 365 أن الجهاز الفني بقيادة فايلر يرغب في الوقوف على المستوى الفعلي للاعبي الدوري المصري خاصة المرشحين منهم لارتداء قميص النادي الأهلي في الموسم الجديد، وأرتبط أسم أكثر من لاعب بالانتقال للأهلي في الموسم الجديد أبرزهم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ورجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ومحمود جاد حارس انبي وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.