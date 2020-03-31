شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تتلقى 6 اخطارات من مدربين ولاعبين مصريين عالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الإثنين الموافق 30 مارس ستة إخطارات من لاعبين ومدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة لمصر. Advertisements كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد طالبت جميع الاتحادات بإخطارها بجميع اللاعبين والمدربين العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية بسبب تعليق حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا، وجاءت الاخطارات من مدربين ولاعبين بالسعودية وتونس والمغرب. وتواصل مسئولو اللجنة الأولمبية مع اللاعبين وتم الحصول على البيانات الشخصية وصور جوازات السفر من أجل إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات الرسمية لإعادتهم في ظل حرص الدولة وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج إلى البلاد.

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