شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : لا توجد مشاكل مع سيد عبد الحفيظ.. ومتعود علي الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، انه لا توجد بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أي خلافات .

وقال فايلر في لقائه ببرنامج أون تايم علي قناة أون تايم سبورت، إنه معتاد على مثل هذه الشائعات ولكن علاقتي بعيد الحفيظ جيدة .

وأضاف المدير الفني للأهلي أن تجربته في أندرلخت مميزة والأفضل قبل الاهلي.

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وعن مفاوضات الزمالك معه أكد فايلر ان الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب ولكن لم يصل الامر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بانها "مفاوضات من بعيد"، والزمالك الآن يمتلك مدرب كبير وهو كفايلر يشعر بالراحة في الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبي الأهلي مؤكدا أنه درس لاعبي الأهلي قبل التعاقد علي تدريب الفريق حتي يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وامكانيات اللاعبين المتواجدين وهو الامر الذي ساعدني كمدير فني في معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولي القاهرة.