شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلي يتعرض لهجمة شرسة ويجب التفاف الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تتعرض لحملة ممنهجة في الفترة الأخيرة من قبل بعض الإعلاميين.

وأوضح عدلى القيعي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى قائلاً: "لم يتعرض الأهلي لهذا لهجوم المكثف والممنهج في لفترة الأخيرة واجتزاء للأقوال على الأهلي والأهلي يتعرض لهجمة شرسة تعلى موجتها كل يوم وعلى أولاد الأهلي الوقوف بجانبه".

وجه عدلي القيعي رسالة قوية إلى جماهير القلعة الحمراء قائلا: "هذا وقت الالتفاف حول النادى في حزمة واحدة في الفترة الحالية ولم يتعرض الأهلي لهذا لهجوم المكثف والممنهج في لفترة الأخيرة واجتزاء للأقوال على الأهلي".

Advertisements

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب الجوكر 48 ساعة مهلة للرد وحسم الأمر.

وعرصت إدارة الأهلى على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر مسئولو الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحي، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصر