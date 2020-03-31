شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: حسام عاشور قدم للأهلي الكثير.. ورحيله لأسباب فنية وهذه سنة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن حسام عاشور كابتن الفريق قيمة كبيرة، وقدم كثيرا للنادي على مدار تاريخه، وهو يقدر هذا الأمر جيدا.

وأضاف فايلر في حديثه لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر أن رأيه كان فنيا فقط، مؤكدا أن هناك لاعبين أصغر في السن، وأكثر لياقة من حسام عاشور لابد من منحهم فرصة لانها سنة الحياة.

وعن مفاوضات تجديده مع الأهلي أكد أنه لن يتحدث في تفاصيل العقد القديم أو الجديد، ولكن هناك نقطة دائما للالتقاء بينه وبين النادي، وعن إمكانية رحيله عن الأهلي بسبب كورونا قال فايلر: انا متواجد مع الأهلي ومحترم تعاقدي مع النادي، وطالما لم يجد جديد فأنا موجود في الأهلي.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أنه لم يفكر لحظة في عرض الأهلي فور وصوله، مضيفا أنه يسمع عن الأهلي وشعبيته قبل التعاقد معه.

وقال فايلر: لم أتردد لحظة في قبول عرض الأهلي، ولم أخاف من اسم الأهلي فانا لم اتعود ان أخاف سواء قبل التعاقد مع الأهلي او بعده.

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وعن مفاوضات الزمالك معه أكد فايلر أن الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء، فهو كان مدرب بدون فريق، والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بانها "مفاوضات من بعيد "، والزمالك الان يمتلك مدرب كبير وهو كفايلر يشعر بالراحة في الأهلي.

كما تحدث فايلر عن لاعبي الأهلي مؤكدا أنه درس لاعبي الأهلي قبل التعاقد علي تدريب الفريق حتي يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين وهو الأمر الذي ساعدني كمدير فني في معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولي القاهرة.