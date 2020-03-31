شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر خلاف الـ5 ساعات بين الأهلي وأحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حالة من الشد والجذب سيطرت علي مفاوضات لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي نجم دفاع الفريق والذي طلب مهلة ٤٨ ساعة قبل إعلان موقفه النهائي سواء بالتجديد للأهلي أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

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وعلى صعيد متصل ، وأكد المدرب السويسري لإدارة النادي الأهلي أنه ابدى موافقته على التجديد الا انه لن يتدخل في الأمور المالية الخاصة بتعاقد النادي واللاعب خاصة وأنها مسألة تخص مجلس الإدارة واللاعب وهو يقدر مسئوليات كل طرف.

وتحدث فايلر مع سيد عبد الحفيظ، حول الحاجة الفنية للاعب مشدداً على أنه يؤمن بقدرات أحمد فتحي كلاعب محوري وأن الأمر متروك للإدارة في تجديد عقد اللاعب من عدمه وأنه لن يعترض على رحيل اللاعب لأي سبب يتعلق بالنواحي المالية لأنه أمر بعيد عن اختصاصاته الفنية.

ويمتلك الأهلي في الجبهة اليمنى محمد هاني الذي يعتبر اللاعب الأساسي والذي يعتمد عليه الجهاز الفني حالياً حيث استطاع النجم الشاب في اثبات أحقيته بالتواجد بين الكبار.