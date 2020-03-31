شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله الجوكر مع مسؤلي الاهلي بجلسة التجديد واغرب تصريحات الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا يواصل برنامج خش ع الدكش عرض العديد من الأخبار الرياض الهامه التى تشغل اهتمام كافة عناصر اللعبه \ Advertisements ويأتي في مقدمة تلك الأحداث الهامه ملف تجديد الجوكر احمد فتحي مع النادي الأهلي،حيث جمعت جلسه مسؤلي الاهلي بالاعب صباح اليوم استمرت اكثر من اربع ساعات اكد خلالها مسؤلي الاهلي للاعب تمسكهم به خلال الفترة المقبلة محاولين تقريب وجهات النظر من خلال تقديم عرض خاص للجوكر وهو استبعاده من بند نسبه المشاركات إلا أن الاعب طالب مسؤلي الاحمر امهاله 48 ساعه لحسم موقفه

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