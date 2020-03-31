شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف: هل يحق لأحمد فتحي طلب المشاركة أساسيًا بعقده الجديد مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة، عن رغبة أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، في إضافة بند بعقده الجديد الذي ينوي توقيعه مع القلعة الحمراء بشأن تمكينه من المشاركة أساسيًا مع في الفترة القادمة، وعدم الجلوس على الدكة.

وحرص "سوبر كورة" على استطلاع رأي خبير لوائح كروية بشأن مدى قاونية وضع بند يتيح لأى لاعب المشاركة بشكل أساسي في المباريات، وهل يجوز لمجلس إدارة النادي إجبار المدرب على إشراك لاعب بعينه لوجود بند بذلك.

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كانت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، عقدت جلسة صباح اليوم مع أحمد فتحى لحسم تجديد عقده الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وعرضت اللجنة على اللاعب التجديد بمقابل يليق بخبراته، إلا أن "الجوكر" طلب مهلة 48 ساعة للرد وحسم الأمر.

أحمد فتحي خاض مع الأهلي 338 مباراة، نجح في إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب، أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدوري و3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقي و3 ألقاب للسوبر المصري ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الانجليزى ثم الاهلى فى نفس العام، و كاظمة الكويتى نهاية عام 2007 ايضا، وعاد الجوكر الى القلعة الحمراء فى 2013، و قضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الانجليزى ليعود مرة اخرى للأهلى ثم غادرالقلعة الحمراء و انضم لصفوف ام صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015 .